Наши топовые позиции

О компании ООО "ТД "Феникс""

Мы заботимся о каждом из наших клиентов и стараемся сделать каждую Вашу покупку приятной, полезной и выгодной. 

11+ лет опыта и улучшений

Наша компания работает с 2009 года.
Мы накапливаем опыт и совершенствуемся для возможности создания лучших предложений для наших клиентов.

5000+ довольных клиентов

Соблюдение деловых договоренностей с каждым клиентом приводит к доверию и возможности говорить на одном языке.

3000+ товарных позиций

Широкий выбор мебельной фурнитуры, ассортимент постоянно расширяется. У нас каждый найдет то, что нужно! При этом мы стараемся дать Вам самые выгодные цены по каждой из имеющихся позиций.

постоянное наличие товара на складе

Товар, который Вы закажете есть на складе и постоянно дополняется. Можете быть уверенны в быстрой отправке и наличии нужного колличества.

удобная навигация на сайте

Наша компания ориентирована на удобство и комфорт покупки. Нашим клиентам легко ориентироваться с помощью навигации по сайту.

В число наших клиентов входят:

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новация клиент феникс
мойдодыр клиент феникс